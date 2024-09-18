В ГУР попередили українців про небезпеку в ресурсах Telegram: про що мова

У розвідці зауважили, що ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману. Саме тому він створює ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР "Головний бот розвідки". Передавати будь-яку інформацію через такі боти - небезпечно.

Офіційний чатбот Головного управління розвідки знаходиться за посиланням: https://t.me/gur_official_bot

"Посилання на актуальний бот завжди можна знайти на сторінці Головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. Такі сторінки позначені синьою або зеленою галочкою", - сказано у повідомленні.

З ГУР також можна безпечно і анонімно зв’язатись способами: