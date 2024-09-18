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В ГУР попередили українців про небезпеку в ресурсах Telegram: про що мова

Ілюстративне фото: ГУР попередило українців про фейкові чатботи, які імітують Головного бота розвідки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило українців про щонайменше вісім фейкових чатботів, які імітують головного бота розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

У розвідці зауважили, що ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману. Саме тому він створює ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР "Головний бот розвідки". Передавати будь-яку інформацію через такі боти - небезпечно.

Офіційний чатбот Головного управління розвідки знаходиться за посиланням: https://t.me/gur_official_bot

"Посилання на актуальний бот завжди можна знайти на сторінці Головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. Такі сторінки позначені синьою або зеленою галочкою", - сказано у повідомленні.

З ГУР також можна безпечно і анонімно зв’язатись способами:

  • електронною поштою: gur_official@proton.me;
  • через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41.

Раніше РБК-Україна нагадувало, що громадяни України можуть допомогти Збройним силам збирати інформацію щодо російських військових. Це можна зробити за допомогою чат-боту "єВорог".

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