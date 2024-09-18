В ГУР предупредили украинцев об опасности в ресурсах Telegram: о чем речь

В разведке отметили, что враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение. Именно поэтому он создает ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чатбот ГУР "Главный бот разведки". Передавать любую информацию через такие боты – небезопасно.

Официальный чатбот Главного управления разведки находится по ссылке: https://t.me/gur_official_bot

" Ссылки на актуальный бот всегда можно найти на странице Главного бота разведки на сайте ГУР и на официальных страницах ГУР в соцсетях. Такие страницы отмечены синей или зеленой галочкой", - говорится в сообщении.

С ГУР можно также безопасно и анонимно связаться способами: