ГУР показало знищення транспорту та фортифікацій ворога на фронті

ГУР оприлюднило чергові результати вогневої роботи бійців підрозділів активних дій.

Зокрема, вони знищили два ворожих безпілотники тактичного рівня та пошкодили дві антени зв’язку для БПЛА окупантів.

Також розвідники влучно били по московитських засобах РЕБ/РЕР/РЛС - п’ять одиниць виведено з ладу.

"Підтверджені безповоротні та санітарні втрати серед особового складу армії держави-агресора Росії - 33 загарбники", - йдеться в повідомленні.

ГУР МО України - це Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це центральний орган військової розвідки України, який займається збором, аналізом і використанням розвідувальної інформації для забезпечення національної безпеки та оборони.

Основні завдання ГУР МО:

Збір інформації про зовнішні загрози, які можуть впливати на військову безпеку України.

Протидія розвідувально-диверсійній діяльності ворога на території країни та за її межами.

Військове планування та підтримка операцій Збройних сил України.

Аналіз та прогнозування ситуації в регіонах, де можуть виникати конфлікти.

Виконання спеціальних операцій на підтримку національної безпеки.

ГУР МО активно працює в умовах війни, зокрема у контексті російської агресії проти України, і відіграє ключову роль у збиранні даних про дії противника, координації з союзниками, а також у забезпеченні ефективності оборонних операцій.