ГУР показало, як працюють у "червоних" зонах воїни Міжнародного легіону (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, протягом останніх місяців російські окупаційні війська посилили атаки на фронті. Зокрема, загарбники наступають на Авдіївському напрямку, їм вдалося захопити Авдіївку. Важкі бої за місто тривали з жовтня 2023 року.

Також росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, хочуть захопити місто Часів Яр.

Крім того, вчора, 10 травня, російська армія спробувала прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Українські захисники відбили атаку, але бої на тому напрямку тривають.

Детальніше про ситуацію на фронті - читайте у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

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