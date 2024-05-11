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ГУР показало, як працюють у "червоних" зонах воїни Міжнародного легіону (відео)

Фото: ГУР показало у боях воїнів-легіонерів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головне управління розвідки Міноборони показало бойову роботу воїнів-легіонерів. Бійці проводили евакуацію у "гарячій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована евакуація з "червоної" зони. Розвідка показала відео з камер воїнів Міжнародного легіону ГУР.

Як зазначають у ГУР, евакуаційна операція відбулася  у квітні 2024 року на одному з напрямків фронту.

"Жодного сумніву, коли йдеться про бойового побратима і  честь підрозділу - лише професіоналізм, злагодженість дій та сила духу", - йдеться у повідомленні.

 

 

Ситуація на фронті

Нагадаємо, протягом останніх місяців російські окупаційні війська посилили атаки на фронті. Зокрема, загарбники наступають на Авдіївському напрямку, їм вдалося захопити Авдіївку. Важкі бої за місто тривали з жовтня 2023 року.

Також росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, хочуть захопити місто Часів Яр.

Крім того, вчора, 10 травня, російська армія спробувала прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Українські захисники відбили атаку, але бої на тому напрямку тривають.

Детальніше про ситуацію на фронті - читайте у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

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