ГУР показало, как работают в "красных" зонах воины Международного легиона (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В частности, захватчики наступают на Авдеевском направлении, им удалось захватить Авдеевку. Тяжелые бои за город длились с октября 2023 года.

Также россияне активизировались на Бахмутском направлении, хотят захватить город Часов Яр.

Кроме того, 10 мая, российская армия попыталась прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Украинские защитники отбили атаку, но бои на том направлении продолжаются.

Детальнее о ситуации на фронте - читайте в новой своде Генштаба ВСУ.

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