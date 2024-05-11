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ГУР показало, как работают в "красных" зонах воины Международного легиона (видео)

Фото: ГУР показало в боях воинов-легионеров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главное управление разведки Минобороны показало боевую работу воинов-легионеров. Бойцы проводили эвакуацию в "горячей" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована эвакуация из "красной" зоны. Разведка показала видео с камер воинов Международного легиона ГУР.

Как отмечают в ГУР, эвакуационная операция прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.

"Никакого сомнения, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения - только профессионализм, слаженность действий и сила духа", - говорится в сообщении.

 

 

Ситуация на фронте

Напомним, в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В частности, захватчики наступают на Авдеевском направлении, им удалось захватить Авдеевку. Тяжелые бои за город длились с октября 2023 года.

Также россияне активизировались на Бахмутском направлении, хотят захватить город Часов Яр.

Кроме того, 10 мая, российская армия попыталась прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Украинские защитники отбили атаку, но бои на том направлении продолжаются.

Детальнее о ситуации на фронте - читайте в новой своде Генштаба ВСУ.

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