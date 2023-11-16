У ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів в окупований Крим

"Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в дописі під відео.

Там також зазначили, що "мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

Рейд ГУР у Крим

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами.

Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор.