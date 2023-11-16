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У ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів в окупований Крим

Фото: у ГУР показали кадри підготовки та реалізації рейдів в окупований Крим (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в дописі під відео.

Там також зазначили, що "мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

Рейд ГУР у Крим

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами.

Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор.

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