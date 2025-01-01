У ГУР показали, як Вовчанський агрегатний завод звільняли від окупантів (відео)

Українським захисникам ще восени вдалося зачистити від окупантів територію Вовчанського агрегатного заводу. Завдання виконували воїни Головного управління розвідки (ГУР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України у Facebook.
Як зазначили в ГУР, штурм і зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу - одна з найскладніших місій, яку виконали воїни "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки.
На відео, яке показало ГУР, можна помітити роботу воїнів із підрозділу "Стугна", зокрема:
Нагадаємо, 24 вересня джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод.
Як зазначили в ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.
Незважаючи на спроби ворога зупинити штурми за допомогою КАБів і постійних обстрілів, українським захисникам вдалося вибити росіян.
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