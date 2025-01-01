В ГУР показали, как Волчанский агрегатный завод освобождали от оккупантов (видео)

Волчанский агрегатный завод

Напомним, 24 сентября источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

Как отметили в ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

Несмотря на попытки врага остановить штурмы при помощи КАБов и постоянных обстрелов, украинским защитникам удалось выбить россиян.

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