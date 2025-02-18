У ГУР показали, як готувалися до зачистки ворога на Куп’янському напрямку

Бої за Куп'янськ

Лінія фронту наблизилася до Куп’янська на відстань у два кілометри, а ситуація в районі міста залишалася вкрай напруженою.

Як повідомив у січні начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, російські війська постійно здійснюють штурмові дії. Лише за минулу добу зафіксовано понад 12 атак у напрямку Петропавлівка-Голубівка, що прилягає до центральної частини Куп’янська.

За його словами, противник намагався взяти під контроль основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб забезпечити подальший вихід на місто. Водночас складна ситуація зберігалася і в районі Загризове-Лозова-Кругляківка, де окупанти продовжили штурми, намагаючись прорватися до лівого берега річки Оскіл.