В ГУР показали, как готовились к зачистке врага на Купянском направлении

Бои за Купянск

Линия фронта приблизилась к Купянску на расстояние в два километра, а ситуация в районе города оставалась крайне напряженной.

Как сообщил в январе начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, российские войска постоянно осуществляют штурмовые действия. Только за минувшие сутки зафиксировано более 12 атак в направлении Петропавловка-Голубовка, прилегающей к центральной части Купянска.

По его словам, противник пытался взять под контроль основную трассу Сватово-Купянск, чтобы обеспечить дальнейший выход на город. В то же время сложная ситуация сохранялась и в районе Загрызово-Лозовая-Кругляковка, где оккупанты продолжили штурмы, пытаясь прорваться к левому берегу реки Оскол.