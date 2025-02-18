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В ГУР показали, как готовились к зачистке врага на Купянском направлении

Фото: В ГУР обнародовали видео подготовки к штурму позиций оккупантов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На кадрах операция по зачистке оккупантов на Купянском направлении.

На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов. Воины подразделения "Стугна", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, эффективно выполняют боевые задачи.

Во время операции, состоявшейся в конце осени 2024 года, подразделение осуществило успешную зачистку определенного района.

Видеоматериалы, зафиксированные нашлемными камерами бойцов, содержат кадры работы - от финального брифинга перед выходом на штурм до непосредственного выполнения поставленной задачи.

На опубликованных кадрах зафиксированы ключевые этапы подготовки: командир проводит инструктаж, также, личный состав проверяет амуницию и экипировку.

После завершения подготовки, бойцы уничтожают противника и зачистка территории.

Бои за Купянск

Линия фронта приблизилась к Купянску на расстояние в два километра, а ситуация в районе города оставалась крайне напряженной.

Как сообщил в январе начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, российские войска постоянно осуществляют штурмовые действия. Только за минувшие сутки зафиксировано более 12 атак в направлении Петропавловка-Голубовка, прилегающей к центральной части Купянска.

По его словам, противник пытался взять под контроль основную трассу Сватово-Купянск, чтобы обеспечить дальнейший выход на город. В то же время сложная ситуация сохранялась и в районе Загрызово-Лозовая-Кругляковка, где оккупанты продолжили штурмы, пытаясь прорваться к левому берегу реки Оскол.

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