В ГУР підтвердили знищення двох катерів типу "Тунець" та показали відео

"30 травня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.



За даними ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема - літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.



"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії - за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунец". Інформація оновлюється", - зазначили розвідники.

Операція ГУР у Криму

Українські розвідники провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 30 травня. Джерела РБК-Україна в спецслужбах раніше повідомляли, що в Криму були вражені два катери російських окупантів. Ймовірно, це були катери на кшталт "Тунець".

Як зазначають в ГУР, лише з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: