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В ГУР підтвердили вибух на мосту у Самарській області: з'явились цікаві деталі

Фото: вибух на мосту у Самарській області РФ 4 березня підтвердило ГУР (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Головне управління розвідки (ГУР) вивело з ладу залізничний міст у Самарській області. Наразі рух переправою, якою перевозили боєприпаси, паралізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області", - йдеться у повідомленні.

Так, вибух стався близько 6:00 4 березня. Як зазначають розвідники, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", - додали в ГУР.

Для чого використовували міст окупанти?

Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.

Підрив мосту у Самарській області РФ

Першими про вибух на мосту через річку Чапаєвка в Самарській області РФ повідомили російські Telegram-канали. Територію вже оточили. Як уже встигли з'ясувати російські силовики, нібито на мосту було закладено саморобний вибуховий пристрій.
 

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