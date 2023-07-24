ГУР передали 600 тисяч доларів, конфісковані у "газовій справі" Онищенка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 600 тисяч доларів, які вилучили у 2016 році в межах розслідування так званої "газової справи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ .

"Готівку, на яку згодом суд наклав арешт, виявили під час обшуку індивідуального банківського сейфа довіреної особи народного депутата (2012-2019 рр.), якого підозрюють в організації схеми з розкрадання державних коштів при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ також повідомили, що від початку широкомасштабної агресії з боку РФ завдяки роботі НАБУ та САП на потреби українських військових передано загалом понад 1,7 млрд гривень у вигляді майна та коштів.

Газова справа депутата Оніщенка

За версією слідства, народний депутат України Олександр Онищенко є засновником та керівником організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи близько 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн гривень.

У лютому 2019 року обвинувальний акт стосовно Онищенка скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

В межах розслідування за клопотанням детективів НАБУ накладено арешт на 1 млн куб м газу, 6 млн євро, 1 об’єкт нерухомості (офісне приміщення), 1 літак та інше майно, яке, в разі винесення вироку суду, може бути стягнуте як відшкодування за завдані збитки.