ГУР про перебування "вагнерівців" у Білорусі: хочуть відвернути увагу наших партнерів

Переміщення ПВК "Вагнера" до Білорусі є нічим іншим, як відволіканням сил та уваги партнерів України від війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, переміщення "вагнерівців" до Білорусі створює додаткові точки напруги і зони небезпеки. Однак окупанти зробили гірше тільки собі.

"Подібні провокації змушують ту ж Польщу посилювати власний сектор безпеки і оборони, посилювати увагу до білоруського кордону. Готовність до протидії з боку наших союзників в НАТО і ЄС лише підвищується", - заявив Юсов.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

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