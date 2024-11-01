ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму

Кібератаки ГУР

Зауважмо, що українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.

Зокрема, кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.

А зовсім нещодавно хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератку на супутниковий зв'язок Росії.

Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.

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