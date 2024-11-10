ГУР з ОУВ "Таврія" ударили по псковським десантникам в Запорізькій області (відео)

Воїни ГУР та ОУВ "Таврія" виявили виявили скупчення псковських десантників в Запорізькій області. По ворогу успішно було завдано ракетний удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
У дописі сказано, що окупанти із псковської дивізії збройних сил РФ накопичили сили разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області. Ворог зібрався у купу, оскільки готувався до маневру.
Загарбників виявили воїни ГУР МО України, а засобами оперативного угрупування військ (ОУВ) "Таврія" по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження.
В результаті ракетного удару наші воїни знищили два російських трали, а також особовий склад всередині військових машин противника.
"Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4", - додали у ГУР МО України.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку. У ДПСУ повідомили, що артилеристи бригади "Гарт" розгромили опорні пункти загарбників, окопні лінії, а також місця укриття особового складу. Водночас стало відомо, що шістьох солдатів РФ було знищено, ще шістьох поранено.
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