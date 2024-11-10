ua en ru
Нд, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР з ОУВ "Таврія" ударили по псковським десантникам в Запорізькій області (відео)

Неділя 10 листопада 2024 16:15
UA EN RU
ГУР з ОУВ "Таврія" ударили по псковським десантникам в Запорізькій області (відео) Фото: український військовий з біноклем (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Воїни ГУР та ОУВ "Таврія" виявили виявили скупчення псковських десантників в Запорізькій області. По ворогу успішно було завдано ракетний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

У дописі сказано, що окупанти із псковської дивізії збройних сил РФ накопичили сили разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області. Ворог зібрався у купу, оскільки готувався до маневру.

Загарбників виявили воїни ГУР МО України, а засобами оперативного угрупування військ (ОУВ) "Таврія" по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження.

В результаті ракетного удару наші воїни знищили два російських трали, а також особовий склад всередині військових машин противника.

"Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4", - додали у ГУР МО України.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські прикордонники завдали нищівного удару по ворогу на Вовчанському напрямку. У ДПСУ повідомили, що артилеристи бригади "Гарт" розгромили опорні пункти загарбників, окопні лінії, а також місця укриття особового складу. Водночас стало відомо, що шістьох солдатів РФ було знищено, ще шістьох поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
NEWS
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії