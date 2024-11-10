ГУР з ОУВ "Таврія" ударили по псковським десантникам в Запорізькій області (відео)

Воїни ГУР та ОУВ "Таврія" виявили виявили скупчення псковських десантників в Запорізькій області. По ворогу успішно було завдано ракетний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

У дописі сказано, що окупанти із псковської дивізії збройних сил РФ накопичили сили разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області. Ворог зібрався у купу, оскільки готувався до маневру.

Загарбників виявили воїни ГУР МО України, а засобами оперативного угрупування військ (ОУВ) "Таврія" по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження.

В результаті ракетного удару наші воїни знищили два російських трали, а також особовий склад всередині військових машин противника.

"Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4", - додали у ГУР МО України.