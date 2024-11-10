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ГУР c ОГВ "Таврия" ударили по псковским десантникам в Запорожской области (видео)

Воскресенье 10 ноября 2024 16:15
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ГУР c ОГВ "Таврия" ударили по псковским десантникам в Запорожской области (видео) Фото: украинский военный с биноклем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Воины ГУР и ОГВ "Таврия" обнаружили скопление псковских десантников в Запорожской области. По врагу успешно был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

В сообщении сказано, что оккупанты из псковской дивизии вооруженных сил РФ накопили силы вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области. Враг собрался в кучу, поскольку готовился к маневру.

Захватчиков обнаружили воины ГУР МО Украины, а средствами оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" было нанесено огневое поражение по месту скопления врага.

В результате ракетного удара наши воины уничтожили два российских трала, а также личный состав внутри военных машин противника.

"Еще четыре броневика с псковским десантом попытались скрыться, но вскоре по ним тоже прилетело - сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4", - добавили в ГУР МО Украины.

Напомним, вчера стало известно, что украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по врагу на Волчанском направлении. В ГПСУ сообщили, что артиллеристы бригады "Гарт" разгромили опорные пункты захватчиков, окопные линии, а также места укрытия личного состава. В то же время стало известно, что шесть солдат РФ были уничтожены, еще шесть ранены.

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