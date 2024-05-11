ГУР опублікувало список пілотів РФ, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.



Крім того, ГУР ідентифікувало сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.

Що відомо про цю військову частину окупантів?

Як вдалось з'ясуваати розвідникам, 44 оап ОсП (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації - аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ. Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків - винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.



Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Що відомо про ракету "Кинджал"

В ГУР нагадали, що авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" має бойову частину 500 кг, також можливе ядерне озброєння. Основне призначення - нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").



З більш детальним списком ідентифікованих російських пілотів можна ознайомитись за посиланням.

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