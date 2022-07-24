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ГУР опубликовало данные пилотов гражданской авиации, убивающих украинцев

Фото: ГУР опубликовало данные пилотов гражданской авиации, которые принимают участие в войне в Украине (dfnc.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Российские гражданские авиаторы принимают участие в войне против Украины. В частности, к российской военной агрессии задействованы летчики и авиационный персонал государственных авиакомпаний РФ, действующих в структуре Министерства обороны страны-оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины", - говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что в социальных сетях и частных разговорах, летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России.

Военная разведка Украины обнародует список военных преступников - работников предприятия "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (место дислокации аэродром Мигалово).

Напомним, до этого ГУР опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.

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Война в Украине