ГУР опубликовало данные пилотов гражданской авиации, убивающих украинцев

Российские гражданские авиаторы принимают участие в войне против Украины. В частности, к российской военной агрессии задействованы летчики и авиационный персонал государственных авиакомпаний РФ, действующих в структуре Министерства обороны страны-оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины", - говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что в социальных сетях и частных разговорах, летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России.

Военная разведка Украины обнародует список военных преступников - работников предприятия "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (место дислокации аэродром Мигалово).