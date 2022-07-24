ГУР опублікувало дані пілотів цивільної авіації, які вбивають українців

Російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України. Зокрема, у російській військовій агресії задіяні льотчики та авіаційний персонал державних авіакомпаній РФ, які діють у структурі Міністерства оборони країни-окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Екіпажі літаків Ан-124-100 та Іл-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України", - йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що у соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, скаржаться на неможливість для себе та членів сімей виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої військової поразки Росії.

Військова розвідка України оприлюднить список військових злочинців - працівників підприємства "Державна авіакомпанія "224 літний загін" (місце дислокації аеродром Мігалове).