ГУР обнародовало список российских музейщиков, которые причастны к краже артефактов из Крыма

ГУР обнародовало информацию о российских музейщиках, которые способствуют похищению украинских культурных ценностей на оккупированных территориях. Среди них - организаторы выставок и пропагандистских мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.

ГУР МО Украины обнародовало данные 14 российских музейщиков, которые занимаются пропагандой и способствуют похищению украинских культурных ценностей на временно оккупированных территориях.

Также подтвержден факт нелегального вывоза 164 археологических артефактов из оккупированного Крыма. Они были найдены во время раскопок античных городов "Нимфей" и "Пантикапей".

С 2022 года российские музеи систематически проводят пропагандистскую деятельность на оккупированных территориях, организуя выставки, лекции и образовательные программы.

Их цель - интегрировать украинские музеи в российское культурное пространство и уничтожить украинскую идентичность.

Среди причастных лиц есть Ирина Жукова, директор "Всероссийского историко-этнографического музея", которая в 2024 году организовала во временно оккупированной Луганской области выставку "Единство сквозь века" для пропаганды "исторической связи Донбасса с Россией".

Также указан Александр Школьник, директор "Музея Великой Отечественной войны", на базе которого в 2023 году проводили обучение для музейщиков из оккупированного Донецка по продвижению российской истории среди посетителей музеев.

В список "похитителей наследия" также внесены глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, возглавляемые им фонд "История Отечества" и Российское историческое общество, имеющее 7 филиалов на временно оккупированных территориях Украины.