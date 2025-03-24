ГУР обнародовало список российских музейщиков, которые причастны к краже артефактов из Крыма
ГУР обнародовало информацию о российских музейщиках, которые способствуют похищению украинских культурных ценностей на оккупированных территориях. Среди них - организаторы выставок и пропагандистских мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.
ГУР МО Украины обнародовало данные 14 российских музейщиков, которые занимаются пропагандой и способствуют похищению украинских культурных ценностей на временно оккупированных территориях.
Также подтвержден факт нелегального вывоза 164 археологических артефактов из оккупированного Крыма. Они были найдены во время раскопок античных городов "Нимфей" и "Пантикапей".
С 2022 года российские музеи систематически проводят пропагандистскую деятельность на оккупированных территориях, организуя выставки, лекции и образовательные программы.
Их цель - интегрировать украинские музеи в российское культурное пространство и уничтожить украинскую идентичность.
Среди причастных лиц есть Ирина Жукова, директор "Всероссийского историко-этнографического музея", которая в 2024 году организовала во временно оккупированной Луганской области выставку "Единство сквозь века" для пропаганды "исторической связи Донбасса с Россией".
Также указан Александр Школьник, директор "Музея Великой Отечественной войны", на базе которого в 2023 году проводили обучение для музейщиков из оккупированного Донецка по продвижению российской истории среди посетителей музеев.
В список "похитителей наследия" также внесены глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, возглавляемые им фонд "История Отечества" и Российское историческое общество, имеющее 7 филиалов на временно оккупированных территориях Украины.
Разграбление культурного наследия Украины
Напомним, что в 2024 году Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательства в отношении гражданина РФ, который незаконно занимается разграблением культурного наследия Украины во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия во время большой войны систематически похищает и уничтожает уникальные объекты культурного и исторического наследия на Херсонщине и в других регионах Украины.
Впрочем, многочисленные факты таких преступлений уже известны. О последствиях оккупации и преступлениях россиян - в статье РБК-Украина.