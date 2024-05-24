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ГУР за ніч знищило одразу декілька одиниць техніки окупантів (відео)

Фото: ГУР за ніч знищило одразу декілька одиниць техніки РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники за ніч змогли знищити одразу кілька одиниць техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України (ГУР).

"Чергова здобич підрозділу ГУР МО України "Кабул 9" - за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога.

За даними розвідки, внаслідок нічної роботи розвідників російські окупанти також зазнали втрат серед особового складу. 

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України з початку вторгнення РФ перевищили 498 тисяч солдатів. За останню добу українські військові знищили 1240 росіян.

Зокрема, за минулу добу загальні втрати загарбників на Харківському напрямку склали 137 осіб та 23 одиниці військової техніки.

Додамо, що за минулий тиждень ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога та збили чотири літаки та один вертоліт.

 

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