"Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины с начала вторжения РФ превысили 498 тысяч солдат. За последние сутки украинские военные уничтожили 1240 россиян.

В частности, за минувшие сутки общие потери захватчиков на Харьковском направлении составили 137 человек и 23 единицы военной техники.

Добавим, что за прошедшую неделю ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.