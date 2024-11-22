У ГУР назвали завдання росіян на фронті на осінньо-зимовий період

Головним завданням російських окупантів на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. А стратегічна мета - повний контроль території України.

Про це заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький на експертній дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

За його словами, стратегічне завдання окупантів не змінилося.

"Узимку буде три роки так званої СВО. Завдання СВО було яке? "Звільнення" Донецької та Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета - повний контроль території України", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів.

"Вони (росіяни, - ред.) можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз - і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу", - пояснив Скібіцький.

Він також зазначив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять призов. Там чоловіки можуть бути мобілізовані до армії ворога, що порушує міжнародні конвенції.