В ГУР назвали задачи россиян на фронте на осенне-зимний период

Главной задачей российских оккупантов на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. А стратегическая цель - полный контроль территории Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий на экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

По его словам, стратегическая задача оккупантов не изменилась.

"Зимой будет три года так называемой СВО. Задача СВО была какая? "Увольнение" Донецкой и Луганской областей. Да, корректируются планы, но эта цель никуда не делась. А стратегическая цель - полный контроль территории Украины", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что российские войска пытаются поддерживать темп наступления путем перебрасывания оперативных резервов.

"Они (россияне, - ред.) могут производить перегруппировку с одного района боевых действий на другой. Раз - и перебросили в Курскую область, сейчас другие перемещения идут, и это влияет. Они подтягивают оперативные резервы, которые могут использовать на любом направлении. Их задача сейчас - поддерживать темп наступления", - объяснил Скибицкий.

Он также отметил, что россияне на временно оккупированных территориях Украины проводят призыв. Там мужчины могут быть мобилизованы в армию врага, нарушающего международные конвенции.