В ГУР назвали перші втрати солдат КНДР у складі армії РФ

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому заявив, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із Північної Кореї.

"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із Північної Кореї - помітна кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи і використовують в операціях у районах Курської області", - поінформував глава держави.

Він додав, що поки що північнокорейських солдатів помітили тільки на Курському напрямку. Однак є інформація, що, можливо, ворог застосовуватиме їх і на інших ділянках лінії бойового зіткнення.

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