В ГУР назвали первые потери солдат КНДР в составе армии РФ

По информации разведчиков, страна-агрессор начала применять военных КНДР в штурмовых действиях в Курской области. В частности, в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

"Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины", - информирует ГУР.

В частности, на одной из позиций в Курской области северокорейских военных накрыли FPV-дронами. Противник, включительно с россиянами, потерял не одну сотню солдат.

"Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих", - резюмировали в разведке.