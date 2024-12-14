В ГУР назвали первые потери солдат КНДР в составе армии РФ

Российская Федерация начала применять на фронте северокорейских солдат. У врага уже есть первые потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
По информации разведчиков, страна-агрессор начала применять военных КНДР в штурмовых действиях в Курской области. В частности, в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.
"Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины", - информирует ГУР.
В частности, на одной из позиций в Курской области северокорейских военных накрыли FPV-дронами. Противник, включительно с россиянами, потерял не одну сотню солдат.
"Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих", - резюмировали в разведке.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи.
"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области", - проинформировал глава государства.
Он добавил, что пока что северокорейских солдат заметили только на Курском направлении. Однако имеется информация, что возможно враг будет из применять и на других участках линии боевого столкновения.
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