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У ГУР назвали особливість нічної атаки дронів по Україні

Україна, Середа 31 липня 2024 16:04
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У ГУР назвали особливість нічної атаки дронів по Україні Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час масованої атаки "Шахедів" по Україні вночі 31 липня росіяни також запускали значну кількість відволікаючих дронів, щоб виснажити та розвідати українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Насправді нового чогось тут немає. Ворог давно використовує комбіновані удари. Ми були свідками й масованих ракетних ударів, і масованих ударів безпілотниками, і одночасно (ракет і дронів - ред.)", - сказав Юсов, відповідаючи на питання, чому під час атаки злітали російські бомбардувальники, але ракет не пускали.

За його словами, це продовження пошуку для ворога більш оптимальних шляхів застосування подібної технології й тактики.

"Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою яких є виснаження і вивчення систем ППО. І це також не нова тактика. Сили оборони відпрацьовують і ефективно протидіють подібним викликам", - зазначив представник ГУР.

Масована атака дронів по Україні 31 липня

Сьогодні вночі, 31 липня, російські війська запустили по Україні 89 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Варто зазначити, що це була одна з наймасованіших атак дронів по Україні. Таку ж кількість "Шахедів" росіяни застосовували у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Сьогодні вночі основний удар РФ був направлений на Київську область. У КМВА назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів".

Детальніше про наслідки масованої атаки дронів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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