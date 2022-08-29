В ГУР назвали единственную ЧВК, которую Россия привлекла к войне против Украины

В Главном управлении разведки (ГУР) сообщили, что сейчас воюет в Украине около пяти тысяч бойцов из ее состава. При этом ЧВК укомплектована почти полностью из граждан России и Украины (преимущественно из числа жителей оккупированных территорий).

В разведке подчеркнули, что часть российских наемников относительно регулярных войск сравнительно несущественная.

На войне в Украине "вагнеровцев" используют как общевойсковые подразделения, а иногда и как спецназ. Их "работу" на фронте контролирует один из руководителей и основатель ЧВК Дмитрий Уткин. По данным разведки, он регулярно посещает оккупированные территории.

Кандидатов в военную компанию вербуют через интернет и отбирают через рекрутинговые центры, которых на территории России уже 26.

Платят наемникам до 350 тысяч рублей в месяц (5700 долларов), дополнительно - премия от 150 до 700 тысяч рублей (от 2400 до 11500 долларов), в зависимости от должности и успешности выполнения "заданий".

При этом "вагнеровцам" выплачивают премии за уничтожение техники или живой силы.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия пока использует скрытую мобилизацию, но решение о всеобщей мобилизации будет принято довольно быстро.