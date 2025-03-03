У ГУР назвали чисельність військ РФ, що беруть участь у війні проти України

"Якщо ми говоримо про сухопутний компонент, це приблизно 620 тисяч, причому понад 200 тисяч - це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту", - сказав він.

Крім того, розповів Скібіцький, є ще 35 тисяч військовослужбовців росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Згідно з їхніми планами, за необхідності вони можуть виконувати завдання в другому ешелоні противника під час організації оборони.

Також необхідно ще додати ті війська, які здійснюють логістичного забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації, яка безпосередньо не базується, наприклад, в районах бойових дій, але залучається для нанесення бойових ударів, повідомив Скібіцький.

"Адже агресор на сьогодні використовує більше 20 аеродромів, авіаційних баз на території Росії для нанесення і бомбових, і ракетних ударів по нашій території", - пояснив заступник начальника ГУР.

Раніше заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що російська армія втрачає на полі бою більше людей, ніж набирає на контракт.

За його даними, у 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців. "Тобто щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні", - сказав він.

Водночас, як зазначив Гаврилюк, Путін намагається більше затягувати у своє військо ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, найманців із багатьох країн світу.