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В ГУР Минобороны сказали, сколько российских войск сейчас в Беларуси

Фото: российские войска на учениях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко, Ульяна Безпалько

Беларусь на сегодня остается плацдармом для российских войск. На ее территории сейчас находится примерно 1,5 тысяч военных РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если взять находящиеся там подразделения – это примерно 1,5 тысяч человек. Это воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетные войска, а также два российских военных объекта на территории Беларуси", - рассказал он.

При этом Скибицкий отметил, что картина может измениться очень быстро. Поскольку для переброски российских войск в Беларусь необходимо 2-3 суток.

"И те резервы, которые сейчас остались на территории Российской Федерации, особенно в Западном военном округе, могут быть быстро переброшены на территорию Беларуси", - добавил представитель украинской развдеки.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит серию терактов в Беларуси. Таким образом Москва планирует втянуть Минск в войну против Украины.

Кроме того, по данным Минобороны, Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов. Что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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