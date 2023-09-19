ГУР про Кадирова: його стан важкий, це матиме наслідки для режиму Путіна

"Стосовно Кадирова, на жаль зараз не маємо крапки в цьому питанні, але інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що стан важкий і це сьогодні те, що можна стверджувати точно", - йдеться у заяві.

За словами Юсова, про інші сценарії достеменно перевіреної інформації, якою можна оперувати, наразі немає. Проте ГУР Міноборони може підтвердити важкий стан Кадирова.

Це матиме наслідки для режиму Путіна

"Звичайно це буде мати наслідки не лише для Чечні, але власне для Північного Кавказу і в цілому для архітектури режиму Путіна", - сказав представник розвідки.

Також він уточнив, що навіть якщо можливо не смерть, то проблеми зі здоров'ям у Рамзана Кадирова, які сьогодні вже очевидно можна констатувати, будуть впливати на ситуацію з фінансовими потоками, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму Путіна.

Юсов додав, що для України, для народів поневолених РФ та загалом людей є доброю звісткою.

Проблеми зі здоров'ям у Кадирова

Раніше видання Bild повідомляло, що у голови Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.

За останній час він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі. Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.

Раніше в ГУР заявили, що голова Чечні Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Йдеться не про поранення.