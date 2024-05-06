ГУР дроном Magura V5 вразило швидкісний катер окупантів у Криму, - джерела

Нагадаємо, що на рахунку морських безекіпажних дронів Magura V5 вже не один потоплений російський корабель. Завдяки ним вже вдалося знищити: розвідувальний корабель "Іван Хурс", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" та пошкодити інші судна Чорноморського флоту РФ.

Детальніше про цей дрон читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Magura V5 в дії. Скільки кораблів РФ вже потопив український дрон".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.