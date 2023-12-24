ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР про атаки Росії на енергетику: спроби були, військові не завжди кажуть, куди спрямовані цілі

Київ, Неділя 24 грудня 2023 16:39
UA EN RU
ГУР про атаки Росії на енергетику: спроби були, військові не завжди кажуть, куди спрямовані цілі Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Цієї зими росіяни вже намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру України. Але українці про них можуть не знати, бо військові не завжди коментують, куди летіли збиті ворожі цілі.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Коли ми говоримо, що немає зараз атак на енергетичну інфраструктуру, то це не відповідає дійсності. Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається", - розповів Юсов.

Представник ГУР також прокоментував повідомлення про те, що Росія збільшила темпи виробництва нових ракет. За його словами, запаси ворога сьогодні все одно менші, ніж були минулої зими та на початку вторгнення. Але, попри це, загроза потужних ракетних атак зберігається.

"Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака - це випробування для нашої ППО. Що стосується темпів виробництва, є плани ворога, але до їх виконання йому ще далеко. Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані. Сьогодні тих запасів у них немає, але на кілька потужних атак вони здатні", - пояснив він.

Атаки РФ на українську енергетику

Минулої осені-зими росіяни масовано атакували українську енергетику, занурюючи Україну у блекаути та змушуючи українців жити в умовах віялових відключень світла. Масовані атаки на енергетику очікувалися і цієї зими, але впродовж всієї осені та грудня тогорічна ситуація не повторилася.

Однак, росіяни атакують прифронтові об'єкти енергетики. Так, вчора окупанти обстріляли теплоелектростанцію у Донецькій області. В результаті обстрілу постраждали п'ятеро робітників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
NEWS
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ