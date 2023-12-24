ГУР про атаки Росії на енергетику: спроби були, військові не завжди кажуть, куди спрямовані цілі

Цієї зими росіяни вже намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру України. Але українці про них можуть не знати, бо військові не завжди коментують, куди летіли збиті ворожі цілі.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

"Коли ми говоримо, що немає зараз атак на енергетичну інфраструктуру, то це не відповідає дійсності. Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається", - розповів Юсов.

Представник ГУР також прокоментував повідомлення про те, що Росія збільшила темпи виробництва нових ракет. За його словами, запаси ворога сьогодні все одно менші, ніж були минулої зими та на початку вторгнення. Але, попри це, загроза потужних ракетних атак зберігається.

"Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака - це випробування для нашої ППО. Що стосується темпів виробництва, є плани ворога, але до їх виконання йому ще далеко. Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані. Сьогодні тих запасів у них немає, але на кілька потужних атак вони здатні", - пояснив він.

Атаки РФ на українську енергетику

Минулої осені-зими росіяни масовано атакували українську енергетику, занурюючи Україну у блекаути та змушуючи українців жити в умовах віялових відключень світла. Масовані атаки на енергетику очікувалися і цієї зими, але впродовж всієї осені та грудня тогорічна ситуація не повторилася.

Однак, росіяни атакують прифронтові об'єкти енергетики. Так, вчора окупанти обстріляли теплоелектростанцію у Донецькій області. В результаті обстрілу постраждали п'ятеро робітників.

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