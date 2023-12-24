ГУР об атаках России на энергетику: попытки были, военные не всегда говорят, куда направлены цели

Этой зимой россияне уже пытались атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Но украинцы о них могут не знать, потому что военные не всегда комментируют, куда летели сбитые вражеские цели.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Когда мы говорим, что нет сейчас атак на энергетическую инфраструктуру, то это не соответствует действительности. Такие попытки были, они продолжаются. Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они намеренно не комментируют, куда они были направлены. Такая угроза сохраняется", - рассказал Юсов.

Представитель ГУР также прокомментировал сообщения о том, что Россия увеличила темпы производства новых ракет. По его словам, запасы врага сегодня все равно меньше, чем были прошлой зимой и в начале вторжения. Но несмотря на это, угроза мощных ракетных атак сохраняется.

"Сейчас они работают в более экономном режиме, чем прошлой зимой. Но каждая атака - это испытание для нашей ПВО. Что касается темпов производства, есть планы врага, но до их выполнения ему еще далеко. Санкционная политика дается в знаки, как и общая деградация России в техническом плане. Сегодня тех запасов у них нет, но на несколько мощных атак они способны", - пояснил он.

Атаки РФ на украинскую энергетику

Прошлой осенью-зимой россияне массированно атаковали украинскую энергетику, погружая Украину в блекауты и заставляя украинцев жить в условиях веерных отключений света. Массированные атаки на энергетику ожидались и этой зимой, но на протяжении всей осени и декабря ситуация не повторилась.

Однако россияне атакуют прифронтовые объекты энергетики. Так, вчера оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области. В результате обстрела пострадали пять рабочих.

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