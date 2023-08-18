ГУР про атаки дронів на Росію: набирають обертів, однак озвучувати цілі не варто

Атаки дронів на територію РФ набирають обертів, однак озвучувати їхні цілі наразі не варто, щоб не нашкодити операціям.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

На питання журналіста про атаки дронів на "Москву-Сіті" та про те, якими можуть бути їхні цілі, і чи можливо для України зробити Москву і Московську область безполітними зонами, як окупанти зробили з Україною, представник ГУР підтвердив, що атаки по РФ набирають обертів, але наголосив, що зарано це обговорювати.

"Так, "бавовна" на Московії та на території самої Москви, столиці на болотах, продовжується і набирає обертів, інтенсивності. Ми бачимо, що це відбувається достатньо влучно. Що стосується цілей, думаю, що напевно неправильно це обговорювати, оскільки ворог теж слухає і бачить, йому теж цікаво зрозуміти, що буде далі", - сказав Юсов.

Однак, як наголосив представник ГУР, можна говорити про наслідки цих атак - наразі є вразливими всі російські структури та об’єкти, причетні до ведення війни проти України. Він прогнозує, що ситуація для РФ буде тільки погіршуватись, поки не закінчиться війна.

Юсов додав, що поки режим російського диктатора Володимира Путіна розосередив засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях, сама РФ і Москва залишились без захисту.

Атака дронів на Москву 18 серпня

Нагадаємо, у кількох районах Москви й Підмосков'я було чути вибухи сьогодні вночі, 18 серпня. Очевидці повідомляли про роботу ППО і помічені дрони.

Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Крім того, вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними МНС РФ, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів Експоцентру у центрі Москви.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

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