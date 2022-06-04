Гумпроект "Спасаем жизнь" собрал почти 1,3 млн евро на закупку продуктов и лекарств для украинцев

Согласно отчету, опубликованному на сайте SCM, сейчас его поддерживают почти 90 доноров и партнеров из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Они передали проекту более 1,3 млн евро в виде финансовой и гуманитарной помощи.

Как известно, проект был создан группой "Метинвест" и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова. Они уже направили на помощь проекту более 6,5 млн евро.

На днях проект подписал меморандум о сотрудничестве с Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. Благодаря этому партнерству примерно 30000 жителей пострадавших регионов смогут жить более качественно и не бояться голода.