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Гумпроект "Рятуємо життя" зібрав майже 1,3 млн євро на закупівлю продуктів та ліків для українців

Фото: гумпроект "Рятуємо життя" зібрав майже 1,3 млн євро на закупівлю продуктів та ліків (прес-служба СКМ)
Автор: Артем Горовенко

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" з моменту свого створення зібрав майже 1,3 млн євро на гуманітарну допомогу мешканцям постраждалим регіонам України. Це дало змогу направити до різних регіонів України майже 57 тисяч наборів першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу проекту.

Згідно зі звітом, опублікованому на сайті SCM, наразі його підтримують майже 90 донорів і партнерів - з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн. Вони передали проекту понад 1,3 млн євро у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги.

Як відомо, проект був створений групою "Метінвест" і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова. Вони вже направили на допомогу проекту понад 6,5 млн євро.

Днями проект підписав меморандум про співпрацю з Координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини.

У межах угоди планується надходження 200 тонн харчових продуктів і предметів першої потреби щомісячно. Завдяки цьому партнерству приблизно 30000 мешканців постраждалих регіонів зможуть жити більш якісно та не боятися голоду.

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Гуманітарна допомога