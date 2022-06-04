Гумпроект "Рятуємо життя" зібрав майже 1,3 млн євро на закупівлю продуктів та ліків для українців

Згідно зі звітом, опублікованому на сайті SCM, наразі його підтримують майже 90 донорів і партнерів - з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн. Вони передали проекту понад 1,3 млн євро у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги.

Як відомо, проект був створений групою "Метінвест" і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова. Вони вже направили на допомогу проекту понад 6,5 млн євро.

Днями проект підписав меморандум про співпрацю з Координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини.

У межах угоди планується надходження 200 тонн харчових продуктів і предметів першої потреби щомісячно. Завдяки цьому партнерству приблизно 30000 мешканців постраждалих регіонів зможуть жити більш якісно та не боятися голоду.