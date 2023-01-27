Гумпроект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні вже 28 українців

Щоб стати учасником благодійної ініціативи з протезування, телефонуйте на гарячу лінію гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - 0800600014.

Для того, аби якомога більше українців змогли отримати якісні послуги з протезування, проект підписав меморандум про співпрацю з Protez Hub. Він працює в Україні з 2015 року, залучаючи фахівців зі США, Великобританії, Канади, Австралії та країн Європи, у партнерстві з міжнародними й українськими фондами, компаніями, підприємствами.

Наразі допомогу отримують 28 українців, усього в програмі реабілітації (протезування та психологічна допомога) беруть участь уже 168 осіб. В обробці також - заявки від понад пів сотні людей.

Нагадаємо, гумроект "Рятуємо життя" є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. Окрім протезування, проєкт допомагає в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей.

Загалом у межах проекту допомогу від "Метінвесту" й Фонду Ахметова отримали майже 400 тисяч людей.