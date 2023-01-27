UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гумпроект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні вже 28 українців

Фото: гумпроект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні вже 28 українців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні й лікуванні на різних стадія вже 28 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Щоб стати учасником благодійної ініціативи з протезування, телефонуйте на гарячу лінію гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - 0800600014.

Для того, аби якомога більше українців змогли отримати якісні послуги з протезування, проект підписав меморандум про співпрацю з Protez Hub. Він працює в Україні з 2015 року, залучаючи фахівців зі США, Великобританії, Канади, Австралії та країн Європи, у партнерстві з міжнародними й українськими фондами, компаніями, підприємствами.

Наразі допомогу отримують 28 українців, усього в програмі реабілітації (протезування та психологічна допомога) беруть участь уже 168 осіб. В обробці також - заявки від понад пів сотні людей.

Нагадаємо, гумроект "Рятуємо життя" є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. Окрім протезування, проєкт допомагає в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей.

Загалом у межах проекту допомогу від "Метінвесту" й Фонду Ахметова отримали майже 400 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога