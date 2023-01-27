Гумпроект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании уже 28 украинцев

Чтобы стать участником благотворительной инициативы по протезированию, звоните по телефону на горячую линию гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - 0800600014.

Для того чтобы как можно больше украинцев смогли получить качественные услуги по протезированию, проект подписал меморандум о сотрудничестве с Protez Hub. Он работает в Украине с 2015 года, привлекая специалистов из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Европы в партнерстве с международными и украинскими фондами, компаниями, предприятиями.

В настоящее время помощь получают 28 украинцев, всего в программе реабилитации (протезирование и психологическая помощь) принимают участие уже 168 человек. В обработке также - заявки от более чем полусотни человек.

Напомним, гумпроект "Спасаем жизнь" является одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. Помимо протезирования проект помогает в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей.

Всего в рамках проекта помощь от "Метинвеста" и Фонда Ахметова получили около 400 тысяч человек.