RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гумпроект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании уже 28 украинцев

Фото: гумпроект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании уже 28 украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании и лечении на разных стадиях уже 28 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Чтобы стать участником благотворительной инициативы по протезированию, звоните по телефону на горячую линию гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - 0800600014.

Для того чтобы как можно больше украинцев смогли получить качественные услуги по протезированию, проект подписал меморандум о сотрудничестве с Protez Hub. Он работает в Украине с 2015 года, привлекая специалистов из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Европы в партнерстве с международными и украинскими фондами, компаниями, предприятиями.

В настоящее время помощь получают 28 украинцев, всего в программе реабилитации (протезирование и психологическая помощь) принимают участие уже 168 человек. В обработке также - заявки от более чем полусотни человек.

Напомним, гумпроект "Спасаем жизнь" является одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. Помимо протезирования проект помогает в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей.

Всего в рамках проекта помощь от "Метинвеста" и Фонда Ахметова получили около 400 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь