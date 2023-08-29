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Гуменюк про звільнення Роботиного: потужний психологічний тиск на ворога

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Звільнення українськими військами Роботиного у Запорізькій області здійснює, у тому числі й психологічний тиск на ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання щодо важливості звільнення Роботиного, Гуменюк зазначила, що важлива деокупація будь-якого населеного пункту України.

"Саме просування Сил оборони - це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни - це теж зброя", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, будь-який населений пункт - це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі своєї оборони для того, щоб не бути вибитими звідти й для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога.

Звільнення Роботиного

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

Зазначимо, за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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