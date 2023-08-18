Гуменюк про загрозу ударів РФ на День Незалежності: можливі масовані атаки

"Така загроза залишається. Нагадаю, вони навіть з бухти здатні вражати фактично будь-яку точку на території України. А знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози й можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації, ударних безпілотників", - сказала Гуменюк.

За її словами, загроза атак РФ нарощується ближче до важливих дат. І зараз відсутність ракетоносіїв на службі може свідчити якраз про підготовку до масованого удару 24 серпня.

"А активність літаків МіГ, яка спостерігається впродовж двох останніх діб, може свідчити про проведення попереднього злагодження Повітряних сил, це також непряма ознака підготовки до атак", - зазначила Гуменюк.

Чого очікувати на День Незалежності?

Як відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські терористи відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим День Незалежності черговий "скрєпний" привід завдати удар по Україні.

Раніше Ігнат казав, що у ці дні наші бійці будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

Окрім того, у розвідці допускають можливість російських провокацій на День Незалежності України. Закликали українців не нехтувати власною безпекою.