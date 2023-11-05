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Гуменюк про загрозу з моря: РФ ще може випустити одночасно до 56 ракет

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Загроза з Чорного моря для України залишається досить високою. Навіть попри те, що Чорноморський флот Росії втрачає кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ворога не варто недооцінювати. Наразі у морі шторм, тому окупанти ховають свої кораблі. Але росіяни, нехтуючи безпекою, можуть здійснювати пуски ракет прямо з бухт.

"Рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий постійно, а при виході ракетоносіїв на чергування - підвищується", - пояснила речниця.

Гуменюк зазначила, що поки не можна точно встановили, скільки одночасно ракет РФ може запустити по Україні. Але, ймовірно, йдеться про 56 крилатих ракет типу "Калібр".

"Фігурувала інформація, що 56 "Калібрів" одночасно готові до запуску. З урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні - 4, то ми можемо говорити, що на виході спостерігали й до 5 ракетоносіїв. У ворога ще є потенціал і дуже потужний", - зазначила вона.

За словами речниці, удари по флоту РФ, особливо по кораблях, які ще не встигли ввести в дії, це дуже сильний морально-психологічний удар для росіян.

ЗСУ вдарили по ракетоносію РФ

Вчора, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.

Пізніше з'явилася інформація, що ЗСУ вдарили по малому ракетному кораблю "Аскольд", який ще не встигли ввести у дію. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив удар по кораблю. 

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