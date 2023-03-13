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Гуменюк про ймовірність нової ракетної атаки Росії: Море на нашому боці

Фото: Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Через шторм у Чорному морі ймовірність нової ракетної атаки Росії по території України наразі відтермінованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі море на нашому боці - штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий - це вісім ракет типу "Калібр", - зазначила речниця.

Однак, за словами Гуменюк, ймовірність нового ракетного обстрілу Росії наразі є відтермінованою, але залишається досить високою.

"Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов", - пояснила керівниця пресцентру.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, що РФ під час масованої атаки 9 березня шукала в Україні комплекси ППО Patriot. Тому ворог й здійснив декілька хвиль запусків ракет і дронів.

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