Гуменюк про ймовірність нової ракетної атаки Росії: Море на нашому боці

Через шторм у Чорному морі ймовірність нової ракетної атаки Росії по території України наразі відтермінованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі море на нашому боці - штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий - це вісім ракет типу "Калібр", - зазначила речниця.

Однак, за словами Гуменюк, ймовірність нового ракетного обстрілу Росії наразі є відтермінованою, але залишається досить високою.

"Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов", - пояснила керівниця пресцентру.