ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк про ймовірність нової ракетної атаки Росії: Море на нашому боці

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 01:46
Гуменюк про ймовірність нової ракетної атаки Росії: Море на нашому боці Фото: Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Через шторм у Чорному морі ймовірність нової ракетної атаки Росії по території України наразі відтермінованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі море на нашому боці - штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий - це вісім ракет типу "Калібр", - зазначила речниця.

Однак, за словами Гуменюк, ймовірність нового ракетного обстрілу Росії наразі є відтермінованою, але залишається досить високою.

"Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов", - пояснила керівниця пресцентру.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, що РФ під час масованої атаки 9 березня шукала в Україні комплекси ППО Patriot. Тому ворог й здійснив декілька хвиль запусків ракет і дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації