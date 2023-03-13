Гуменюк о вероятности новой ракетной атаки России: Море на нашей стороне
Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки России по территории Украины отсрочена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
"В настоящее время море на нашей стороне - штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов - это восемь ракет типа "Калибр", - отметила спикер.
Однако, по словам Гуменюк, вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается достаточно высокой.
"Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел", - пояснила руководитель прессцентра.
Напомним, Гуменюк рассказала, что РФ во время массированной атаки 9 марта искала в Украине комплексы ПВО Patriot. Поэтому враг и совершил несколько волн запусков ракет и дронов.
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