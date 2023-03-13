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Гуменюк о вероятности новой ракетной атаки России: Море на нашей стороне

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Понедельник 13 марта 2023 01:46
Гуменюк о вероятности новой ракетной атаки России: Море на нашей стороне Фото: Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки России по территории Украины отсрочена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"В настоящее время море на нашей стороне - штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов - это восемь ракет типа "Калибр", - отметила спикер.

Однако, по словам Гуменюк, вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается достаточно высокой.

"Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел", - пояснила руководитель прессцентра.

Напомним, Гуменюк рассказала, что РФ во время массированной атаки 9 марта искала в Украине комплексы ПВО Patriot. Поэтому враг и совершил несколько волн запусков ракет и дронов.

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