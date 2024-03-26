Гуменюк вказала на цікаву деталь щодо штурмів РФ в районі Кринок за добу

Ситуація у районі Кринок Херсонської області

Село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

У середині жовтня 2023 року, зі звіту Інституту вивчення війни стало відомо, що українські війська просунулися на північний схід Кринок Херсонської області. При цьому росіяни намагаються перешкодити спробам ЗСУ закріпитися у Кринках на лівому березі Херсонської області та налагодити туди постачання.

У лютому 2024 року стало відомо, що ЗСУ встановили прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області. Наприкінці лютого повідомлялося, що росіяни не залишають спроб відтіснити українських військових із лівого берега Дніпра у Херсонській області. Для цього росіяни йдуть на штурми зі стрілецькою зброєю.

При цьому, за останніми даними на 26 березня, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що минулої доби ворог зробив невдалий наступ на українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

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