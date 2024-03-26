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Гуменюк указала на интересную деталь по штурмам РФ в районе Крынок за сутки

Фото: спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска за прошедшие сутки не проводили штурмов плацдарма ВСУ в районе Крынок, расположенного на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Несмотря на то, что враг продолжает штурмы, в частности, и на Запорожском направлении, и хотел бы проводить регулярный террор и нашего плацдарма в районе Крынок, но за минувшие сутки ни одной штурмовой группы РФ не собралось в группировке "Днепр", которая была готова проводить штурмы в районе Крынок", - отметила она.

Объясняя причины такого поведения оккупантов, спикер отметила, что, не исключено, что в определенной степени на это влияют и погодные условия, штормовое предупреждение на юге и обильные дожди.

"Вполне вероятно, что это немного сбило враждебный потенциал", - констатировала Гуменюк.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области

Село Крынки Херсонской области находится на левом берегу Днепра, на временно оккупированной российскими войсками территории, которую они захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В середине октября 2023 года, из отчета Института изучения войны стало известно, что украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок Херсонской области. При этом россияне пытаются помешать попыткам ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области и наладить туда поставки.

В феврале 2024 года стало известно, что ВСУ установили флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. В конце февраля сообщалось, что россияне не оставляют попыток оттеснить украинских военных с левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого россияне идут на штурмы со стрелковым оружием.

При этом, по последним данным на 26 марта, в отчете Института изучения войны отмечается, что в предыдущие сутки враг совершил неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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