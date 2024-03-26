Гуменюк указала на интересную деталь по штурмам РФ в районе Крынок за сутки

"Несмотря на то, что враг продолжает штурмы, в частности, и на Запорожском направлении, и хотел бы проводить регулярный террор и нашего плацдарма в районе Крынок, но за минувшие сутки ни одной штурмовой группы РФ не собралось в группировке "Днепр", которая была готова проводить штурмы в районе Крынок", - отметила она.

Объясняя причины такого поведения оккупантов, спикер отметила, что, не исключено, что в определенной степени на это влияют и погодные условия, штормовое предупреждение на юге и обильные дожди.

"Вполне вероятно, что это немного сбило враждебный потенциал", - констатировала Гуменюк.