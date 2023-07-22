ua ru
Сб, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк про вибухи в Криму: раніше були "хлопки", тепер росіяни чують "гучні оплески"

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 15:47
Гуменюк про вибухи в Криму: раніше були "хлопки", тепер росіяни чують "гучні оплески" Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Просування українських військових відбувається не лише по лінії фронту, але й в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.

За словами речниці Сил оборони півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні сили України наближаються.

Вибухи в Криму

Сьогодні, 22 липня, в Красногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час так званий "голова" окупованого півострова Сергій Аксьонов визнав атаку БпЛА та оголосив евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення.

Як відзначав Defence Express, ефективність удару полягає в тому, що нафтобаза, по якій було завдано удар, розташована близько до залізниці. Поки ворог не ліквідує пожежу - рух всіх потягів буде заблокований для більшої частини півострова.

Також під удар потрапив й розформований в середині 90-х років аеродром, який ворог використовував в якості польового табору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна в Україні
NEWS
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста